MEB Müsteşarı Tekin'den Sekmen'e ziyaret

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ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

MEB Müsteşarı Tekin, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen'in iş birliğinde kentteki bir salonda düzenlenen "2023 Vizyonu Işığında Gençlik ve Eğitim" konulu konferansa katıldıktan sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e makamında ziyarette bulundu.

Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen proje ve yatırımları anlattı.

Göreve geldiği ilk gün 'eğitim en büyük önceliğimizdir' diyerek 3 yılda kentin eğitim ve öğretim hayatına büyük katkı sunduklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bin 400 eğitim kurumunu baştan aşağı yeniledik. Yavrularımız ve öğretmenlerimizin daha güzel koşullarda eğitim hayatını sürdürmeleri için okullarımızı yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Şu an itibarıyla bu çalışmamız kırsalda da devam ediyor. Eğitim kurumlarımızın yenilenmesi demek geleceğe yapılan yatırım demek. Bu yüzden eğitim ve öğretim kurumlarımızın tadilatına hiç aralık vermeden devam ediyoruz."

Tekin de kentte eğitim hayatına sunduğu katkıdan ötürü Sekmen’e teşekkür etti.



