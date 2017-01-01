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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'ya Arap yatırımcı ilgisi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:48

ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yapılan tanıtımlar sonrasında hem Arap turistlerin hem de Arap yatırımcıların Ordu'ya gelmeye başladığını bildirdi.

Balkanlıoğlu, Ürdünlü iş adamları Muataz Qwasmeh, Anas Algawasmi ve Rabee Alşaub'ı makamında ağırladı.

Arap iş adamlarıyla kent turizmi ve ekonomisine ilişkin bir süre sohbet eden Vali Balkanlıoğlu, Ürdünlü heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balkanlıoğlu, Ordu'nun doğal güzellikleriyle Arap turistlerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Ordu'yu turizmde marka yapmak amacıyla başlattıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten İrfan Balkanlıoğlu, "Yapılan tanıtımlar sonrasında hem Arap turistler hem de Arap yatırımcılar Ordu'ya gelmeye başladı. Ürdünlü iş adamlarının yatırım yapmak için ilimizi ziyaretleri bizleri son derece mutlu etti. Ordu'yu gezerek incelemelerde bulundular ve çok beğendiklerini, çok etkilendiklerini dile getirdiler." dedi.

Balkanlıoğlu, Ürdünlü iş adamlarının önemli yatırımlar planladığını anlatarak, "Ordu ziyaretlerinin netice vereceğine inanıyorum. Arap ülkelerinden gelen dostlarımızı yatırımcı olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

İş adamı Muataz Qwasmeh ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı başta Vali Balkanlıoğlu olmak üzere Ordululara teşekkür etti.

Anas Algawasmi de Ordu'yla ilgili yapılan tanıtım çalışmalarını izlediklerini ve bu güzel şehri yakından görmek istediklerini aktararak, "İnşallah burada güzel yatırımlarımız olacak ve bunu da hayata geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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