Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 2. Grup'taki ikinci maçında Çekya ile 2-2 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonundan hakem Olga Tereshko yönetti.

Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki Türk Milli Takımı, müsabakaya Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Kader Hançar, Esra Manya, Selin Ertan, İlayda Civelek, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Demet Kılınç ve Zeynep Gamze Koçer 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada milli takımın gollerini 39 ve 57. dakikalarda İlayda Civelek atarken, Çekya'nın gollerini ise 9. dakikada Kodadova ve 90+1. dakikada Skalova kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta İngiltere, Danimarka'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere'nin gollerini 48. dakikada Megan Finnigan ve 80. dakikada Georgia Stanway attı.

Grupta İngiltere 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Danimarka'nın 3, Türkiye ve Çekya'nın ise birer puanı bulunuyor.

Türk Milli Takımı, 10 Nisan Pazartesi günü gruptaki son maçında Danimarka ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta ise Çekya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Toplam 24 takımın dörderli 6 gruba ayrıldığı elit turda, gruplarını lider tamamlayan ekipler ile tüm gruplar arasından en iyi ikinci, 8-20 Ağustos'ta Kuzey İrlanda'da yapılacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Kuzey İrlanda, finallere direkt katılacak.