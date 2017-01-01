Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİLECİK (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, ''Tüm mazlumlara ulaşacağız. Biz söz verdik, elimizden geleni sonuna kadar yapacağız, çabalayacağız, çalışacağız ve önce ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz. Sonra da tüm zorda olan insanlara yardım edeceğiz, destek olacağız." dedi.

Öğütken, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, zor işler yaptıklarını, 15 yıl evvel zor bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Gelecek nesle iyi bir ülke bırakmak istediklerini belirten Öğütken, "Hiçbirimiz koltuk sevdalısı değiliz. Oturduğumuz koltuklara da değer kattık, değer kattığımız için bugün Türkiye, bu seviyede. Bizden önce de birileri bu görevleri yapıyordu ama hiçbiri, ülkemizi getirdiğimiz noktalara maalesef ulaşamamış. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızdı, başbakanımız oldu, cumhurbaşkanımız oldu. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminde başkanımız olacak. Bir tane liderimiz var. Biz, ona inandık ve onunla beraber hareket ettik." diye konuştu.

Öğütken, sadece Türkiye'ye değil, mazlum milletlere de ulaştıklarını ve Suriye'den 3 milyona yakın kişiyi misafir ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tüm mazlumlara ulaşacağız. Biz söz verdik, elimizden geleni sonuna kadar yapacağız, çabalayacağız, çalışacağız ve önce ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz. Sonra da tüm zorda olan insanlara yardım edeceğiz, destek olacağız. Suriyeliler, kaçıyorlar. Ne yapsınlar, ölsünler mi? Birileri de 'Niye alıyorsunuz bu Suriyelileri' diyor. Biz bunları alacağız, bunlara bakacağız. Biz ensara her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu konuda da son derece başarılı olduğumuza inanıyorum. Allah, inşallah onları bu sıkıntıdan biran evvel kurtarır ve kendi memleketlerine, ülkelerine, vatanlarına dönerler."

Daha sonra Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden öğütken, "Valilik Şeref Defteri"ni imzaladı. Elban, ziyaret anısına Öğütken'e "Ertuğrul Gazi börkü" ile "Kayı bayrağı" hediye etti.

Ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Öğütken, "Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini" gezerek, Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan bilgi aldı.

