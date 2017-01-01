Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 bin 105 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde operasyon düzenledi.

Kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 15 iş yerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 bin 105 paket sigara, 20 bin 657 adet içi tütün dolu sigara, 18 bin 900 gram kıyılmış kaçak tütün, 19 paket nargile tütünü, 5 paket pipo tütünü ve 12 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı ve şüpheliler hakkında adli işlemin başlatıldığı kaydedildi.