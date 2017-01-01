Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit Gürpınar yönetimindeki 46 DY 414 plakalı otomobil, Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki kavşakta Barış Mutlu yönetimindeki 27 H 0440 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken aynı araçtaki Perihan Gürpınar (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
Gürpınar'ın cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.