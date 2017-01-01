ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması

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ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Bizim Suriye ile ilgili, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceğiyle ilgili çok daha dikkatli noktada ve milli çıkarlarımızı ilgilendiren noktada bulunmamız gerekir." dedi.

Yılmaz, CHP Çıldır İlçe Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Çıldırlıların halk oylamasında "hayır" diyeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Öztürk Yılmaz, Suriye'deki gelişmelere ve ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin şunları ifade etti:

"Bunu iki şekilde yorumlamak gerekir. Bunlardan bir tanesi ABD'nin iç kamuoyuyla alakalıdır. Diğeri de Suriye denklemi ve olayın küresel boyutu ile alakalıdır. Türkiye'nin Suriye'de bir politikasının olmadığının da açıkça kanıtıdır. Bizim Suriye ile ilgili, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve geleceğiyle ilgili çok daha dikkatli noktada ve milli çıkarlarımızı ilgilendiren noktada bulunmamız gerekir."

Yılmaz, ABD'nin Suriye'yi vurmasının, bu ülkenin Suriye'de halen belirleyici konumda olduğunun da göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.