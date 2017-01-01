Ordu'da kaçak içki ve sigara operasyonu

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ORDU (AA) - Ordu'da yapılan operasyonda 4 bin 608 paket kaçak sigara ile 84 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta kaçak içki ve sigara taşındığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak içki ve sigara taşıdığını tespit ettikleri hafif ticari aracı Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere saklanmış 4 bin 608 paket kaçak sigara ile 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Dursun A. ile Gürcistan vatandaşı Jaba G. gözaltına alındı.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.