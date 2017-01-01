Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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GÜMÜŞHANE (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını protesto amacıyla Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi.

Anadolu Öğrenci Birliği öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen ve diğer sivil toplum kuruluşlarınında destek verdiği yürüyüşte, "Katil Esed", "Kahrolsun zalimler", "Hamaney ümmete hesap vercek" yazılı dövizler taşıyan grup, yürüyüşün ardından Fatih Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Fatih Parkı'nda Esed aleyhine bir süre slogan atan grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Öğrenci Birliği Gümüşhane İl Başkanı Mehdi Coşkun, Suriye iç savaşının kilit noktasının İran olduğunu savunarak, İran'ın Rusya ile işbirliği yapması neticesinde savaşın 6 yıldır sürdüğünü iddia etti.

Suriye'nin Irak gibi olmasını istemediklerini dile getiren Coşkun, "Katile destek vererek Suriye'yi ikinci Irak'a çevirdiniz. Neden muhaliflerin yanın saf tutmadınız? Neden azınlığı çoğunluğa tercih ettiniz? Neden çocukların öldürülmesine göz yumuyorsunuz? Bugün Amerika, Suriye'ye müdahale ediyorsa bu da sizin yüzünüzdendir. Esed'in yüzündendir." ifadelerini kullandı.

Coşkun, Anadolu Öğrenci Birliği olarak yeryüzünde adaletin ve hürriyetin hakim olması için gayret ve mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi.

"Yeryüzünün bütün mağdur, mazlum ve mustazaflarına kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceğiz. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz. Üzüleceğiz. Kalbimiz taşlaşmasın diye ağlayacağız ama gevşemeyeceğiz. Asla ve asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Pes etmeyeceğiz ve siz katiller yenilip cehenneme sürüleceksiniz."

Basın açıklamasını ardından, Esed, Ayetullah Ali Hamaney ve Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe veren grup, İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup namaz sonrası yapılan duanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

- AGD'den İdlib Protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gümüşhane Şubesi de Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Kemaliye Camisi önünde Cuma namazı sonrası basın açıklamasında bulunan AGD Gümüşhane Şube Başkanı Naci Şenel, Suriye'de Mart 2011'de başlayan savaşın yedinci yılına girdiğine işaret ederek, bölgeden endişeleri artıran haberler gelmeye devam ettiğini söyledi.

Şenel, saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ve aynı acıları bir daha yaşamamak için sorumlu davranılması gerektiğine vurgu yaprak, şunları söyledi:

"Etnisite tutkunlarının stratejisi ölenin diline, rengine, ırkına göre değişiyor. Basireti bağlanmış kadın ve erkekler, silah ticaretinin en çok kazananlarından, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'den barışa dair adım atmalarını bekliyor. ABD, AB, İngiltere ve İsrail'in kanatları altında geliştirilen politikalarla akan kanın durdurulacağını umanlar var. Büyük İsrail'e giden yolda, ısmarlama bir savaş yüzünden, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor. Kendilerine Suriye'ye ateş taşıma misyonu verilmiş çevreler kabul etmek istemese bile, irili ufaklı silahlı grupların yedi yıldır savaşabilmesine destek veren güçler Suriye'yi merhametsiz ve vicdansız bir kıyıma sürüklüyor."