Adana'da toplu açılış

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ADANA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "16 Nisan yeni ufukların, istikrarlı Türkiye'nin inşallah baharla beraber habercisi olsun diyorum" dedi.

Kaynak, İstasyon Meydanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcılara "Toprağı bereketli, adamı yiğit, Allah'ına kurban Adana" diye seslendi.

Adana'nın 16 Nisan'da rekor kıracak illerden biri olduğuna inandığını vurgulayan Kaynak, "Siz de inanıyor musunuz? Allah sizden razı olsun diyorum. 16 Nisan yeni ufukların, istikrarlı Türkiye'nin inşallah baharla beraber habercisi olsun diyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'yı şereflendirdiğini belirterek, kendisine Çukurova'ya, sarı sıcağın memleketine, Adanalıların memleketine meydandakiler adına "Hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Çelik, "Kozan'dan buraya gelirken trafik kazası geçirerek şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar da bizimle beraber olacaklardı. Ama maalesef mümkün olmadı." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da vatandaşlarla bir arada bulunmaktan, Çukurova'nın bir evladı olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vali Mahmut Demirtaş da İmamoğlu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehirde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını ifade eden Demirtaş, "Çukurova stratejik konumu, transit ticaret yollarına yakınlığı, verimli toprakları, geniş sulama imkanlarıyla tarihten bugüne farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış en eski yerleşim yerlerinden biridir." dedi.















