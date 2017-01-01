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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

07 Nisan 2017 Cuma, 19:33

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) beyaz leblebinin kilogramı 8,70-9,00 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlikKg 0,90 0,90 TTS
Buğday sertKg 0,90 0,90 TTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 10,40 10,40 MTS
Kuru meyveler



Leblebi beyaz (9 mm) Kg 8,70 9,00 TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 8,00 8,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,2510.80TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,6012,40TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,7514,50TTS
Leblebi kırık Kg 0,601,70TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd3.200,004.307,33MTS
DanaAd 3.366,005.440,00TTS
İnekAd 6.050,00 6.050,00 MTS
İnekAd2.178,226.235,75TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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