Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) beyaz leblebinin kilogramı 8,70-9,00 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,40
|10,40
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,70
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,25
|10.80
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,60
|12,40
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,75
|14,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|0,60
|1,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.200,00
|4.307,33
|MTS
|Dana
|Ad
|3.366,00
|5.440,00
|TTS
|İnek
|Ad
|6.050,00
|6.050,00
|MTS
|İnek
|Ad
|2.178,22
|6.235,75
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış