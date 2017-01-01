9. Kuzugöbeği Mantar Festivali

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, vatandaşlara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 150 liradan satışa hazırladı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye'nin dünyanın ve Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olduğunu belirterek, Üzümlü'de kuzugöbeği mantarının başlı başına doğal bir marka olduğunu kaydetti.

Çalık, "Üzümlü'de mantarın yanında dastar bezi bir marka. Cadianda Antik kenti var. Bu değerlerimizi markalaştırıp satışa sunarak ülkemize, kendimize gelir getirecek noktaya taşımak gerekiyor. Bir tarafta terörle mücadele ediyoruz bir taraftan da bu faaliyetler sürüyor. Cephede savaşmak kadar ekonomik değer üretmek de önemli. Üreten bir toplum olmazsanız cephede de çok dayanamazsınız." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de kendilerine emanet edilen bu coğrafyayı hem koruyacaklarını hem de insanların kullanımıma sunacaklarını ifade etti.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da festivalin amacının yöresel ürünleri ve tarihsel miraslarıyla farklı bir yer olan Üzümlü Mahallesi’ni kalkındırmak olduğunu vurguladı.



Festival, 9 Nisan Pazar gününe kadar farklı etkinliklerle devam edecek.

