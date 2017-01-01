AB Bakan Yardımcısı Şahin, Siirt’te

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİİRT (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakan Yarımcısı Ali Şahin, "Siyasi ve ekonomik istikrarı kalıcı hale getirmek için bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Onun için 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek Türkiye’de hem ekonomik hem de siyasi istikrarı kalıcı hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Şahin, Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu ve Sivil Dayanışma Platformu üyeleri ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sistem Değişikliğini Konuşuyoruz" toplantısında, vatandaşla bir araya geldi.

Burada konuşan Şahin, ülkelerin ciddi anlamda değişiklik sürecine girdiğini söyledi.

Batıda işlerin iyi gitmediğini ifade eden Şahin, "Mülteci ve aşırı ırkçı akımların etkisi altına girmiş AB'nin psikolojik bir bunalıma doğru sürüklendiğini görüyoruz. Amerika’da içine kapanma süreci yaşanıyor. Trump seçildikten sonra Amerika’yı 'güçlendirip, zenginleştireceğiz ve dışarıya çok açılmayacağız' diyor. Tam tersi Çin, bu zamana kadar kapalı bir politika izlerken o yeni bir dünya sisteminde güçlü olarak Afrika’dan Asya’sına her yerde var olmanın peşinde. Hemen sınırlarımızın altında birkaç kilometre ötemizde Ortadoğu yeniden şekilleniyor ve bir cinnet, kaos ortamı var." ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye'nin tarih boyunca zor bir coğrafyada hayat sürmek durumunda kalmasına rağmen barış ve istikrar içinde yaşamak durumunda olduğunu söyledi.

Dünyanın yeniden şekillendiğini aktaran Şahin, "Herkes sistemlerini yenilerken siyasi, coğrafi haritalar yeniden şekillenirken bizim yaklaşık yüz yıldan bu yana darbelerle oluşmuş anayasa ve sistemlerle yolumuza devam etmemiz mümkün değil." dedi.

-"Türkiye’de istikrarı kalıcı hale getirmemiz gerekiyor"

Ali Şahin, Türkiye'nin güçlü bir istikrar, kardeşlik ve kalkınma sürecine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin AK Parti döneminde yaşanan istikrarı kurumsallaştırmak ve kalıcı kılmak adına güçlü bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu savunan Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye 10 bin civarında kişi başına düşen milli gelirin çok daha üstünde belki de 20 bin dolar seviyelerinde yaşayan bir ülke olacaktı. Onun için bu vesayet sistemlerini ortadan kaldırmak adına son 15 yılda çetin bir şekilde mücadelemizi ortaya koyduk ama bu, bu şekilde devam edemez. Bu siyasi ve ekonomik istikrarı kalıcı hale getirmek için bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Onun için 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek Türkiye’de hem ekonomik hem siyasi istikrarı bizim kalıcı hale getirmemiz gerekiyor.”

Toplantının ardından Şahin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.