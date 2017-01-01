08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: TFF 1. Lig

07 Nisan 2017 Cuma, 19:53


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 73 Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 65 Guido Koçer), Cengiz Umut Meraş

Göztepe: Günay Güvenç, Leo, Emre Aygün (Dk. 38 Kobakhidze), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Murat Akın (Dk. 78 Soner Dikmen), Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Dk. 90 Fuchs), Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Gol: Dk. 90+3 Akabueze (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Özgür İleri, Dk. 65 Musa Sinan Yılmazer (Boluspor), Dk. 90+2 Soner Dikmen (Göztepe)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ev sahibi ekip futbolcuları, maç öncesi sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Eski milletvekili Akşener, Bolu'da protesto edildi
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ AKŞENER, BOLU'DA PROTESTO EDİLDİ

Bolu'daki FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin iddianame
YEREL

BOLU'DAKİ FETÖ'NÜN AKADEMİK YAPILANMASINA İLİŞKİN İDDİANAME
Cimnastik Milli Takımı'nın Bolu kampı
YEREL

CİMNASTİK MİLLİ TAKIMI'NIN BOLU KAMPI
Bolu'da sahte içki operasyonu
YEREL

BOLU'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü