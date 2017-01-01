Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 73 Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 65 Guido Koçer), Cengiz Umut Meraş
Göztepe: Günay Güvenç, Leo, Emre Aygün (Dk. 38 Kobakhidze), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Murat Akın (Dk. 78 Soner Dikmen), Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Dk. 90 Fuchs), Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Gol: Dk. 90+3 Akabueze (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Özgür İleri, Dk. 65 Musa Sinan Yılmazer (Boluspor), Dk. 90+2 Soner Dikmen (Göztepe)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
Ev sahibi ekip futbolcuları, maç öncesi sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.