AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:

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TOKAT (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Amerika bunu yaparken, bir taraftan kendi kırmızı çizgilerine ilişkin bir tavırda bulundu. Diğer taraftan da dünya kamuoyunun vicdanının yükü altında bir şey yapmak lüzumu hissettiği için bu eylemi gerçekleştirdi." dedi.

Bostancı, Tokat'ın Niksar ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda partisinin ilçe başkanlığınca düzenlenen "16 Nisan Halk Oylaması Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Esed rejiminin İdlib'teki kimyasal silah saldırısına tepki gösteren Bostancı, masum çocukların kimyasal silahlarla katledildiklerine acı bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

Rejimin insanları varil bombalarıyla da evlerinde, ocaklarında, pazar yerinde, sokakta, katlettiğini ifade eden Bostancı, "O masumlara baktıkça, o mazlumlara baktıkça üzüldük. Şöyle düşündük. Keşke Türkiye çok daha kudretli olsa, güçlü olsa, bu had bilmezlere, bu ahlaksızlara, bu insanlık düşmanlarına karşı kollarını kaldırdıkları anda onun kollarını kıracak iradeyi Türkiye göstersin. Bunu istiyoruz değil mi?" diye konuştu.

Acı coğrafyada yaşadıklarını, Irak, Suriye, Yemen, Libya ve Tunus'un dramatik ve çok acı olaylara sahne olduğunu aktaran Bostancı, şöyle devam etti:

"Burada tabiri caizse filler tepişiyor. Masum insanların kanı ve gözyaşı da o tepişme arasında heder oluyor. Peki mazlumların ve masumların haklarını kim koruyacak. Kim onların çığlığı olacak. Kim onlara el kaldıran alçaklara karşı gerekeni yapacak. Adaletin ve hakkaniyetin sesini yükseltecek. 'Biz olmalıyız' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin esasen uluslararası alanda yapmaya çalıştığı da bu. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken, çocuk katliamını yapanlara karşı sesini yükseltirken, hakkaniyet ve adalet talep ederken, insanlığın vicdanına seslenirken Türkiye'nin yaptığı bu."

Türkiye'nin daha güçlü olmasını arzuladıklarını vurgulayan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece dünya kamuoyunun vicdanına seslenirken değil, sadece Birleşmiş Milletlerde bu alçaklığı, bu vahşeti protesto ederek değil, sadece 'Uluslararası koalisyonu harekete geçirelim, hep birlikte buna karşı duralım', bunu talep eden ülke değil. Doğrudan o alçaklığı yapanlara gereken dersi verecek ve Türkiye'nin bu tavrından korktuğu için bir daha uçaklarını kaldıramayacak bir coğrafya olsun istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kudretli bir Türkiye bunu sağlar. Amerika 59 Tomahawk füzesi kullandı, bir tahribat yarattı. Suriye'de işler biraz farklı ilerleyecek. Amerika bunu yaparken bir taraftan kendi kırmızı çizgilerine ilişkin bir tavırda bulundu. Diğer taraftan da dünya kamuoyunun vicdanının yükü altında bir şey yapmak lüzumu hissettiği için bu eylemi gerçekleştirdi ama keşke Amerika'nın yaptığını biz yapabilseydik."

Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Mustafa Eraslan ve partililer katıldı.



