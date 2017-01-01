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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

07 Nisan 2017 Cuma, 20:11
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin dava kapsamında 5'i tutuklu 11 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5'i tutuklu 11 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Tanık Hazal K, ifadesinde, tutuklu sanık Süheyla Aktepe'nin sohbetlere gittiğini görmediğini, ancak çevresinden bununla ilgili şeyler duyduğunu söyledi.

Aktepe'nin kendisini sohbetlere çağırmadığını belirten Hazal K, "Süheyla sürekli para talep eden biri değildi. Nadiren köyünde muhtaç durumda olanlara yardım talep ediyordu. Süheyla ile dünya görüşü farklılığımız olduğundan sohbete girmiyorduk." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkları dinlemesinin ardından tutuklu sanıklardan Elif Kuzi, Ayşe Dur ve Ayşe Atlı'nın adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Heyet, bazı tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği 5 'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına dün başlanmıştı.

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