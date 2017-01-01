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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Sakarya’da

07 Nisan 2017 Cuma, 17:41

SAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ne zaman ki teknolojik açığı kapatırsak, işte Türkiye o zaman cari açığını da otomatik olarak kapatmış olacak." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsü'nde bulunan Sakarya Teknokent'i ziyaret eden Özlü, burada yaptığı konuşmada, 2002'de 2 olan Teknopark sayısının bugün 64'e ulaştığını söyledi.

Teknopark'lardan 52'sinin aktif çalıştığını vurgulayan Özlü, "Ve yine bu Teknopark'larda 41 binden fazla çalışan var. Bu, tam zamanlı eş değer Ar-Ge personel sayısı, 122 bine ulaştı. Amacımız, 2023'te 300 bini bulmak." ifadesini kullandı.

Özlü, bakanlık olarak teknolojik faaliyetleri önemsediklerini, teşvik ve destek verdiklerini vurgulayarak, sanayinin teknolojiyle entegre olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmalarda yüksek katma değerli ürünlerden bahsedildiğini anımsatan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Derler ki, 'Türkiye ekonomisinin gelişmesi için yüksek katma değerli ürünler üretmemiz lazım.' Yüksek katma değerli ürün dediğimiz şey, doğrudan yüksek teknolojidir ve o yüzden 'Türkiye'nin cari açığı, dış ticaret açığı değil, teknolojik açığı var.' diyoruz. Ne zaman ki teknolojik açığı kapatırsak, işte Türkiye o zaman cari açığını da otomatik olarak kapatmış olacak. Hem Teknopark'ların hem sanayi hem de endüstri bölgelerinin desteklenmesi ve teşviki yönünde iyi bir kaynağımız, bütçemiz var. Bunları kullanacağız, sizleri destekleyeceğiz. Başarılar diliyorum."

Bakan Özlü, daha sonra İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı kapsamında ödüle layık görülen akademisyenlere madalyalarını takdim etti.

Açılan stantlarda firma ve öğrencilerin projelerini de inceleyen Özlü, yetkililerden bilgi aldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da Bakan Özlü'ye katkılarından dolayı ödül verdi.

Programın ardından Sakarya Teknokent'ten ayrılan Özlü, Zaman Park'ta düzenlenen Genç Kürsü programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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