DSP Genel Başkanı Aksakal:

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ZONGULDAK (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Zonguldak'ta yer altında yüzyıllarca yıl yetecek taş kömürü madeni var ama biz yurt dışından kömür ithal ediyoruz. Halbuki işçi alımı ile üretimin arttırırsak dışarıya gidecek dövizlerimiz cebimizde kalacak." dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ve Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şubesi'ni ziyaret eden Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alınarak üretimin arttırılması gerektiğini söyledi.

Zonguldak denilince akıllara taş kömürünün geldiğini belirten Aksakal, "Maden ocaklarımızı da gezdik, işçilerimizle de görüştük. İşçilerimizin, Cumhurbaşkanımızdan 'TTK'ya işçi alınsın üretim arttırılsın' yönünde talebi de vardı. İşçi alımıyla üretimin arttırılmasının çok büyük alakası vardır. Zonguldak'ta yer altında yüzyıllarca yıl yetecek taş kömürü madeni var ama biz yurt dışından kömür ithal ediyoruz. Halbuki işçi alımı ile üretimin arttırırsak dışarıya gidecek dövizlerimiz cebimizde kalacak." ifadesini kullandı.

Halk oylaması öncesinde farklı kentlerde temaslarda bulunduklarını aktaran Aksakal, Ereğli ilçesinde de çeşitli temaslarda bulunduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.



