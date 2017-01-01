Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde toprağa gömülü 55 kilogram eroin ve 67 kilogram esrar bulunduğu bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İhbar üzerine Yamanyurt Mahallesi'ndeki arazide yapılan aramada toprağa gömülü 55 kilogram eroin ve 67 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.