Tenis: Davis Kupası

ANTALYA (AA) - Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur müsabakalarının ilk gününde Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, İsveç'e 2-0 mağlup oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan ilk karşılaşmada Marsel İlhan ile Christian Lindell karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, müsabakayı 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-0 kaybetti.
Günün ikinci maçında ise Cem İlkel ile Elias Ymer karşılaştı. Milli tenisçi, ilk seti 6-4 üstün tamamladı. İkinci sette rakibine 6-3 mağlup olan Cem, üçüncü seti ise 7-6 galip bitirdi. Ymer, dördüncü ve beşinci setleri 7-6 ve 6-3'lük skorlarla kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Turnuvaya yarın çiftler müsabakalarıyla devam edilecek.