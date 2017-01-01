"16 Nisan'dan sonra koalisyon belası son bulacak"

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TUNCELİ (AA) - AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Yeni sistemde koalisyonlara paydos, iki başlılığa paydos. Bu yeni modelde 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin artık kangren olmuş iki meselesi olan iki başlılıktan doğan kavga ve koalisyon belası son bulacak. Bu ikisi bile tek başına 'Evet' demek için yeter de artar. Yeni sistemin en büyük iki faydası budur." dedi.

Kuzu, Tunceli Belediyesi, Birlik Vakfı Tunceli Şubesi ve Eğitim Bir Sen Tunceli Şubesince, İl Kültür Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Neler Getiriyor" konulu konferansta yaptığı konuşmada, halk oylamasına sunulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye için en iyi sistem olduğunu söyledi.

Türkiye'deki hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yıl olduğuna dikkati çeken Kuzu, yeni sistemin koalisyonlara son vereceğini ve istikrarlı olacağını vurguladı.

Kuzu, eski hükümetlerin de mevcut sistemden memnun olmadığını ve arayış içinde olduğunu ifade ederek, "Yeni sistemde koalisyonlara paydos, iki başlılığa paydos. Bu yeni modelde 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin artık kangren olmuş iki meselesi olan iki başlılıktan doğan kavga ve koalisyon belası son bulacak. Bu ikisi bile tek başına 'Evet' demek için yeter de artar. Yeni sistemin en büyük iki faydası budur." diye konuştu.

- "Yeni sistemde cumhurbaşkanı her şeyden sorumlu olacak"

Kuzu, yeni sistemde cumhurbaşkanının her şeyden sorumlu olacağını ve Meclis'in daha verimli çalışacağını söyledi.

"Bundan sonra bilesiniz ki asıl sorumlu cumhurbaşkanıdır." diyen Kuzu, şunları kaydetti:

"Mevcut sistemde cumhurbaşkanının yetkisi var ama sorumluluğu yok. Öyle bir yetki vermiş ki bu anayasa cumhurbaşkanına, efendim Kenan Evren kendine göre yazmış ama bize kaldı. Şimdi yetkileri kullanıyor, cumhurbaşkanının sorumluluğu sıfır. Şimdi getirdiğimiz modelde cumhurbaşkanının yetkileri olacak ama her şeyden sorumlu olacak. Attığı her adımdan sorumlu bir cumhurbaşkanı olacak, yardımcıları da bakanları da öyle olacak. Demek ki sorumlulukta doruk noktaya çıkıyoruz, kanun yapmada muazzam bir Meclis'ten söz ediyoruz."

Kuzu, yeni sistemin halk oylamasıyla kabul edilmesi durumunda ülkeye ekonomik, siyasi istikrarın geleceğini ve vesayetin kalkacağına işaret ederek, yeni modelin Türkiye'ye barış, huzur, refah getireceğini ve terörle mücadeleye güç katacağını sözlerine ekledi.

Burhan Kuzu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferans sonrası Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak ile Birlik Vakfı Tunceli Şubesi ve Eğitim Bir Sen Tunceli Şube temsilcilerince Kuzu'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.