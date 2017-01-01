Esendere Sınır Kapısı açılış töreni

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HAKKARİ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cazibe Merkezleri Programının ardından kapıların önemi arttı. Sınır kapılarından ihracatlarımız bu programla daha fazla artacaktır. Bu nedenle kapılarımızı dış ticareti hızlandıracak şekilde yeniden dizayn ettik ve etmeye devam ediyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı açılış töreninde konuşan Tüfenkci, Esendere'nin Gürbulak ve Kapıköy sınır kapılarının ardından, İran'a açılan üçüncü büyük kapı olduğunu belirtti.

Sınır kapısının modernize edilmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de geliştireceğini anlatan Tüfenkci, projenin aynı zamanda Hakkari'nin ekonomisine, turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Tüfenkci, gümrük kapısının yenilenerek, açılmasının bölgenin turizmini de geliştireceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İran pazarı en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında dokuzuncu, en çok ithalat yaptığımız ülkeler arasında da onbirinci sırada gelmektedir. Hakkari'de gerçekleşen ihracatın yüzde 90'dan fazlası Esendere'de sınır ticareti kapsamında yapılmaktadır. Kentimizin sınır ticareti ile yaptığı ithalat ihracata göre asgari düzeydedir. Sınır ticaretinin ilin ihracatında hayati öneme sahiptir. Sınır ticaretinin yanında giriş çıkış yapan araçların kentimizin ekonomisine önemli oranda kazanç getirdiğini belirtmek gerekiyor. Son yıllarda Esendere'den yıllık ortalama 90 bin araç, 400 binin üzerinde yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Modernizasyon bölgedeki ticareti geliştirecektir. Bu kapının yapılması yap işlet devret modeliyle gerçekleşmesi, TOBB'nin ciddi katkılarıyla yapılması önem arz etmektedir. Yap işlet devret modeliyle bir çok kapımızı yeniden modernize ediyoruz. Yakın zamanda da diğer sınır kapılarımızı tamamlayarak hizmete açacağız."

- "Müreffeh Türkiye'de herkes payını alacak"

16 Nisan'da çok önemli bir halk oylamasının yapılacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, iş dünyasının yapısal reform talep ettiğini, ülkede yakalanacak istikrarla, tek başına iktidarlarla ekonomik anlamda sıçramanın yaşanacağını, Türkiye'nin refah düzeyinin artacağını bildirdi.

Tüfenkci, "Müreffeh Türkiye'de herkes payını almış olacak. Cazibe Merkezleri Programının ardından, kapıların önemi arttı. Sınır kapılarından ihracatlarımız bu programla daha fazla artacaktır. Bu nedenle kapılarımızı dış ticareti hızlandıracak şekilde yeniden dizayn ettik ve etmeye devam ediyoruz. En son teknoloji ile güvenlik sağlanıyor. Kaçakçılık sayılarından da alınan önlemlerin ne kadar işe yaradığını görüyoruz. Kapının Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da başta Hakkari olmak üzere, bölgeyi küresel ticarete açacak, refaha, zenginliğe ulaştıracak önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Kritik bir dönemde böyle bir adımın atılmasının çok önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da hain darbe girişimini yaşadık. PKK ve DAEŞ terör örgütlerinin alçakça saldırıları oldu. Ortak paydaları var. 'Türkiye içine kapansın yerinde dursun. Olumsuz işlerle zihni meşgul olsun' istiyorlar. Ama şunu unutuyorlar, devletimiz ve milletimiz geçmişte bu tür badireleri atlattı. Özellikle en büyük zararı veren katillere sesleniyorum. Sizlerin ağababaları 8 asır önce haçlı seferleri düzenlediler, yenildiler. Dedelerimiz 100 yıl önce Çanakkale'de İstiklal Mücadelesinde hepsini denize döktüler. Bugün de biz buna izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza alın, ülkemizi ve milletimizi kesinlikle bölemeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe kırdıramayacaksınız."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 80 milyon insanın kardeş olduğunu, iş dünyası olarak terör oyunlarına gelmeyeceklerini, üretim ve yatırıma devam edeceklerini belirterek, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminden itibaren icracı bir yönetici olduğunu herkese gösterdiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın laf değil iş ürettiğini, ülkenin ulaşım alanındaki dev yatırımlarının mimarı olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"En son, bölge illerine yönelik yatırım ve kalkınma hamlesi bölge için yeni bir heyecan ve umut oldu. Türkiye ateş çemberinin tam ortasında coğrafyanın, bölgenin en güçlü ekonomisi olarak duruyorsa Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın dirayetli yönetiminin hakkını vermemiz gerekir. Bir yerde ticaret varsa orada para ve zenginlik vardır. Hayalimiz küresel ticaretin rotasını ülkemize ve bölgeye çevirmektir. Bu adımla hayalimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu kapının açılışıyla Hakkari, Yüksekova, İran zenginleşecek. Hep birlikte kazanacağız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını karayoluyla gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllar sınır kapılarımızı ihmal etmiştik. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayı ile hepsini modernize ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projelerin mimarıdır. Kendisine teşekkür ediyoruz."

- "Geçişler 4 kat arttı"

Dünyada ilk kez "Yap-işlet-devret" modeliyle sınır kapılarını modernize ettiklerini, 10 sınır kapısını en ileri teknoloji ile yenileyerek, ülkeye kazandırdıklarını Hisarcıklıoğlu, bu projelerle sınır kapılarında bekleme süresinin yarı yarıya azaldığını, geçişlerin de 4 kat arttığına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, bütün çalışmaların devletin cebinden tek kuruş çıkmadan hayata geçirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"725 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Kapılardan elde edilen gelirlerden devletin vergi kazancı oldu. Oda ve borsa camiası olarak devletimize bir milyar liradan fazla para kazandırdık. Modernizasyon sonucu tırların bekleme süreleri kısaldığı için özel sektör 410 milyon lira tasarruf etti. Her sene tüccar sanayicilerin daha fazla kazanmasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz uygulama dünyada büyük beğeni topladı. Türkiye'nin projesi ilk kez en iyi örnek kapsamında bütün dünyaya tanıtılmaktadır. 'Gümrük kapılarını Türkiye gibi yapın' diye Birleşmiş Milletler tüm dünyaya öneriyor. Kazakistan, sınır kapılarının modernizasyonu da TOBB öncülüğünde yapmak için bizi davet etti. Ben de gittim projeleri anlattım. Odalar ve borsalar daha ne yapsın. Türkiye'nin geleceğine, üyesine, devletine kazandırır. Esendere için 75 milyon yatırım harcaması yaptık. 50 bin metrekare alana sahip. En son teknolojiye sahip geçiş sistemleri kullanılmaktadır. Sınır kapısının ülkemiz ve Hakkari ekonomisine kazanç getirmesini diliyorum."

Açılışa, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, iş dünyası temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.