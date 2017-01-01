Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanık eski Kıdemli Başçavuş Celil Ciğerci, savunmasında, Haziran 2016'da Sakarya'da göreve başladığını, 15 Temmuz gecesi Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay'ında nöbetçi astsubay olduğunu söyledi.

Sanık Ciğerci, emir üzerine Çark Kışlasında toplandıklarını, silah dağıtıldığını belirterek, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un ülkede terör olaylarının arttığını, sıkıyönetim ilan edildiğini, polis ve jandarma ile valiliğin emniyete alacaklarını, müdahale edenlerin, karşı koyanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını söylediğini aktardı.

Birlikten çıkarak valiliğe gittiklerini, silah seslerini duyduğunu, bir grup askerin valilik bahçesine girdiğini belirten sanık Ciğerci, "Kimseye ateş etmedim. Korkmuş ve çaresizce bekledim. Daha sonra polise giderek teslim oldum, silahımı verdim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

- "Geçen olursa hedef gözetmeksizin ateş edin"

Tutuklu sanık eski Üsteğmen Özgür Özsoy da 15 Temmuz gecesi Taşkısığı Kışlası Nöbetçi Amiri olduğunu kaydetti.

Alarm emri verilmesiyle Çark Kışlasına, buradan da Sakarya Valiliğine gittiklerini belirten Özsoy, "Valiliğe geldiğimizde 2-3 el silah sesi geldi. Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in, 'İnsanları bu tarafa geçirmeyin. Geçen olursa hedef gözetmeksizin ateş edin.' dediğini duydum. Dışarıda duruyordum. Valiliğe doğru yürümeye başladım, bu sırada 2-3 kişi silahımı almaya çalıştı. Sivil giyinimli, polis olduğunu tahmin ettiğim biri beni onların arasından aldı. Valilik Kampüsünün içindeki Yenikent Polis Merkezine sığındık. silahımızı verdik. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Birkaç el havaya ateş ettim"

Tutuklu sanıklardan eski Kıdemli Başçavuş Ayhan Çanğer de savunmasına, soruşturma sırasındaki ifadesini kabul etmediğini vurgulayarak başladı.

Emir üzerine Çark Kışlaya geldiklerini, buradan da Sakarya Valiliğine götürüldüklerini belirten sanık Çanğer, şunları söyledi:

"Silah sesleri geliyordu. Yolda beklemeye başladım. Halkla karşı karşıya gelmemek için makam girişine doğru koştum. Halk gelmeye başladı, gelmeyin diye ikaz ettim. Sonra birkaç el havaya ateş ettim, ancak etkili olamadım. Beni aralarına alarak valilik binasının içine girdik. Burada kimseye ateş etmedim. Elimi kaldırarak onları sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra binadan çıkarak Yenikent Polis Merkezine sığındım."

- "Emre uymayanlar sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacak"-

Tutuklu sanık eski Üsteğmen Murat Kaya ise savunmasında, gelen telefon üzerine birliği olan Sakarya Kışlasına, buradan da askeri araçlarla Çark Kışlasına gittiklerini anlattı.

Daha sonra valiliğe gittiklerini, eski Albay Üzer'in burada "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi. Binaların boşaltılması gerekiyor. Emre uymayanlar sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacak" anonsu yaptığını aktaran Kaya, valiliğin yanındaki boş arazide saklandığını ifade etti.

Silah seslerinin geldiğini, halkın toplanmaya başladığını ve "asker kışlaya" diye slogan attığını kaydeden sanık Kaya, "Daha sonra Yenikent Polis Merkezine girdik. Halk ve polisle karşı karşıya gelmedim. Ateşli silah kullanmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Nisan Pazartesi gününe erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 2 sivil şüpheli hakkında, TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200'den 224'e yükselmişti.