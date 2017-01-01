Somuncu Baba'nın mirasında restorasyon

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BURSA (AA) - Bursa'da Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid tarafından 1399'da yaptırılan Ulucami'nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Somuncu Baba'nın evinde, daha önce restore edilen çilehane ve fırınının ardından, diğer bölümler de restore edilecek.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da inanç turizminin önemli merkezlerden "Somuncu Baba Evi ve Fırını"nın ikinci bölümünün de restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi mekanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Somuncu Baba'nın evi ve fırınının, yılların etkisiyle eskimiş olsa da ayakta kalmayı başardığını belirtti.

Tarihi yapının daha önce kamulaştırıldığını aktaran Dündar, şöyle devam etti:

"Çilehane ile fırınları restore ettik. Restorasyon çalışmalarına ilk başladığımızda bu mekanın içerisinde çay ocağı, depo, çok amaçlı salonlar, dükkan, mutfak, abdesthane ve şadırvanın da bulunduğu bir külliye şeklinde olduğunu gördük. Bu bölümlerin tamamını kamulaştırarak, projemizi güncelledik. Ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla gelip gezebileceği, oturabileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri bir yerin restorasyonu başlatıyoruz. İkinci bölümdeki çalışmaları 360 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İlave binayla birlikte şadırvanı, wc, kafetarya, üst katta da oturma salonu ile birbirini tamamlayan güzel bir eser ortaya çıkmış olacak. Burası yeniden ihya edilerek bölgenin canlanmasına katkı sağlanacak."

Ardından Dündar, restorasyonu başlatarak tarihi yapının ilk harcını koydu.