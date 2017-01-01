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ANTALYA (AA) - 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Antalya'da başladı.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ve 14 ülkeden 900 sporcunun katıldığı organizasyonda müsabakalar, low kick, full contact, kick light, light contact ve point fighting kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenen turnuvayı dünyada bir marka haline getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, organizasyonun milli takım sporcularının belirlenmesine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Federasyon olarak yaptıkları çalışmalarla kick boksu ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını dile getiren Kayıcı, 200 bine yakın lisanlı sporcularının bulunduğunu kaydetti.

2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 9 Nisan Pazar günü sona erecek.