Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Öz yönetimindeki 33 S 0861 plakalı öğrenci servisi, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı mezarlık kavşağında Durmuş Ünal idaresindeki 33 DLF 32 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada içerinde öğrencilerin bulunduğu servis devrildi.
Servisteki öğrenciler, vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.