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Bodrum'da AKUT'un yeni merkezi açıldı

07 Nisan 2017 Cuma, 21:00
Bodrum'da AKUT'un yeni merkezi açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) yeni yapılan Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi törenle açıldı.

Merhum dağcı Kürşat Avcı'nın ismi verilen merkezin açılışına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Numan Öksüz, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, AKUT Başkanı Saydun Gökşin, gaziler, merkezin yapımına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşu ve özel kurum yetkilileri katıldı.

Bodrum Kaymakamı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, arama kurtarma faaliyetlerinin kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarınca da yürütüldüğünü belirterek, "AKUT gibi sivil toplum kuruluşlarımızın bu işi yapmasının ayrı bir güzelliği var." dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin ise bu ve benzer yapıların halkın desteğiyle inşa edildiğini belirterek, "Artık insanlar bu ülke için bir şey yapması gerektiğini biliyor ve taşın altına elini koyuyor. Bunu görmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

Açılışın ardından AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, katılanlara merkezi gezdirdi.

Yapımı 9 ayda tamamlanan, 282 metrekare kapalı, 315 metrekare yarı açık alana sahip, 600 bin liraya mal olan merkez, 70 kişilik eğitim salonu, kriz merkezi odası, lojistik depo ve çeşitli odalardan oluşuyor.

Günün anısına, AKUT Bodrum ekibince geçen yıl aralık ayında yaralı kurtarılan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan "caretta caretta" denize bırakıldı.

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