Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Şamil Çinaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter Yüce, Jorquera, Sercan Yıldırım, Batalla, John, Kubilay Kanatsızkuş
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Poko, Dany, Gaman, Papp, Bliznichenko, Lazarevic, Ceyhun Gülselam, Skulason, Serdar Deliktaş, Yatabare
Sarı kartlar: Dk. 27 Gaman (Kardemir Karabükspor), Dk. 30 Sercan Yıldırım, Dk. 45+1 Batalla (Bursaspor)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
9. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aziz Behich sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında kaleci Ahmet Şahin yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
38. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Ceyhun Gülselam'ın Bursaspor ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
41. dakikada John'un sol kanattan Kardemir Karabükspor ceza sahasına ortasında Sercan Yıldırım kafayla topu Jorquera'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden pasında kale önünde Batalla'nın dokunamadığı top, auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.