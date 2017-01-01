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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07 Nisan 2017 Cuma, 22:23


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy (Dk. 58 Erdem Özgenç), Şamil Çinaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter Yüce, Jorquera (Dk. 66 Faty), Sercan Yıldırım, Batalla (Dk. 86 Bilal Kısa), John, Kubilay Kanatsızkuş

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Poko, Dany, Gaman, Papp, Bliznichenko, Lazarevic (Dk. 78 İlhan Depe), Ceyhun Gülselam, Skulason, Serdar Deliktaş (Dk. 60 Tanase), Yatabare

Goller: Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Sercan Yıldırım, Dk. 90+3 Erdem Özgenç (Penaltıdan) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Gaman, Dk. 76 Dany, Dk. 80 Tanase, Dk. 83 Papp, Dk. 90+3 Poko (Kardemir Karabükspor), Dk. 30 Sercan Yıldırım, Dk. 45+1 Batalla, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

48. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol taraftan kazandığı korneri Bliznichenko kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

52. dakikada konuk takımın orta sahadan kazandığı serbest vuruşu Lazarevic kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahasına gönderdiği topa Yatabare'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

56. dakikada Batalla'nın pasıyla Kardemir Karabükspor ceza sahasında topla buluşan Sercan Yıldırım'ın vuruşunda, Papp topa ayağını koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ev sahibi ekip, Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle öne geçti. John'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Merter Yüce'nin kafayla kale önüne gönderdiği, Dany'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlak, Kubilay Kanatsızkuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top filelere gitti: 1-0

82. dakikada Poko'nun pasında Bursaspor ceza yayı önünde topla buluşan Bliznichenko'nun sert vuruşunda, kaleci Harun Tekin iki hamlede topa sahip oldu.

90+1. dakikada Bursaspor, Sercan Yıldırım'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Dany'nin geri pasında pres yapan ve kaleci Ahmet Şahin'in önündeki topa sahip olan Sercan Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

90+2. dakikada gelişen Bursaspor atağında, ceza sahasında Aziz Behich, Poko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Erdem Özgenç, topu Kardemir Karabükspor fileleriyle buluşturdu: 3-0

Bursaspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu arada, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılı dolayısıyla stada ''Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz'' yazılı pankart asıldı.

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