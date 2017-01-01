08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

07 Nisan 2017 Cuma, 22:27
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Son idmanını İstanbul'da yapan siyah-beyazlı takım, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Kafilede, Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Gençlerbirliği müsabakasında yüzüne gelen top nedeniyle sakatlanan İspanyol kaleci Fabricio da yer aldı.

Siyah-beyazlı kafileyi havalimanında bir grup taraftarı karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek takdim etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

İLGİLİ HABERLER

CHP Milletvekili Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı
YEREL

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZKAN'IN SÖZLERİYLE İLGİLİ İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
İçişleri Bakanı Soylu: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (3)
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi:
YEREL

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ:
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
Başkan Koçhan, CHP'li milletvekiliyle gerginlik yaşayan polisleri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KOÇHAN, CHP'Lİ MİLLETVEKİLİYLE GERGİNLİK YAŞAYAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürdü
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Başkan Sağıroğlu: &quot;Evet için var gücümüzle çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU: "EVET İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
&quot;Girişimcilikte Önce Kadın Projesi&quot;
YEREL

"GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN PROJESİ"

Trabzon'da 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu konferans düzenlendi
YEREL

TRABZON'DA 'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
&quot;15 Temmuz Şehidime Sahip Çık&quot; Turnuvası
YEREL

"15 TEMMUZ ŞEHİDİME SAHİP ÇIK" TURNUVASI
Trabzonspor, lideri konuk ediyor
YEREL

TRABZONSPOR, LİDERİ KONUK EDİYOR
3 milyon doğal alabalık yavrusu orman içi sularla buluşacak
YEREL

3 MİLYON DOĞAL ALABALIK YAVRUSU ORMAN İÇİ SULARLA BULUŞACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü