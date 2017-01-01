08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da terör operasyonu

07 Nisan 2017 Cuma, 22:50
Batman'da terör operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'nın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınakta, 60 kilogram amonyum nitrat, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üstlenme bölgelerinin tespit edilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan sığınakta 60 kilogram amonyum nitrat, kalaşnikof piyade tüfeğine ait 4 şarjör ve 87 fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla süreceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 34 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 34 KİLO 100 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
HDP Milletvekili Başaran serbest bırakıldı
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ BAŞARAN SERBEST BIRAKILDI
HDP Batman Milletvekili Başaran, gözaltına alındı
YEREL

HDP BATMAN MİLLETVEKİLİ BAŞARAN, GÖZALTINA ALINDI

Batman'da sabah namazı buluşması
YEREL

BATMAN'DA SABAH NAMAZI BULUŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü