08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Judo: 2017 Antalya Grand Prix

07 Nisan 2017 Cuma, 22:52


ANTALYA (AA) - Judo 2017 Antalya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde Türkiye iki madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer'in de izlediği ve 34 ülkeden 253 sporcunun katıldığı, 100 bin dolar ödüllü Grand Prix'de Türkiye'yi 26 kadın ve 17 erkek judocu temsil ediyor.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde ise 60 ve 66 kilolarda madalya mücadelesi yapıldı.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden milli sporculardan Bekir Özlü gümüş madalya elde ederken, aynı kiloda Ahmet Şahin Kaba, bronz madalya aldı.

Grand Prix'de kadınlarda Türkiye'den 3 sıklette 11 sporcu mücadele ederken, en iyi dereceye 52 kiloda Merve Taş 5. olarak ulaştı.

İlk gün müsabakaları sonunda Kazakistan 2 altın, 2 bronz, Kosova 2 altın, Rusya 1 altın, 1 bronz, İsrail, 3 gümüş, 3 bronz, Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Grand Prix müsabakalarına yarın kadınlarda 63 ile 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda devam edilecek.

İlk gün müsabakalarının ardından sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo:

1. Otgontsetseg Galbadrakh (Kazakistan)

2. Shira Rishony (İsrail)

3. Sabina Giliazova (Rusya)

3. Noa Minsker (İsrail)

52 kilo:

1. Distira Krasiqi (Kosova)

2. Gili Cohen (İsrail)

3. Nazakat Azizova (Azerbaycan)

3. Ariel Bezalel (İsrail)

57 kilo:

1. Nora Gjakova (Kosova)

2. Timna Nelson Levy (İsrail)

3. Bekky Livesey (Büyük Britanya)

3. Khulan Tseregbaatar (Moğolistan)


- Erkekler:

60 kilo:

1. Gusman Kyrgyzbayev (Kazakistan)

2. Bekir Özlü (Türkiye)

3. Ahmet Şahin Kaba (Türkiye)

3. Amurtuvshin Bayaraa (Moğolistan)

66 kilo:

1. Abdula Abdulzhalilov (Rusya)

2. Bektur Rysmambetov (Kırgızistan)

3. Tumurkhuleg Davaadorrj (Moğolistan)

3. Baruch Shmailov (İsrail)

İLGİLİ HABERLER

2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası
YEREL

2. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK KİCK BOKS TURNUVASI
14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi
YEREL

14. ULUSAL HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ
Tenis: Davis Kupası
YEREL

TENİS: DAVİS KUPASI
Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava
YEREL

SEZGİ KIRIT'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
YEREL

FUTBOL: 19 YAŞ ALTI KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
&quot;Artık bu işin peşini bırakmacağız&quot;
YEREL

"ARTIK BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMACAĞIZ"
Çöpte buldukları şekeri yiyen 14 öğrenci zehirlendi
YEREL

ÇÖPTE BULDUKLARI ŞEKERİ YİYEN 14 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ
Başkan Türel: &quot;Arabayı 2020 model yapmamız lazım&quot;
YEREL

BAŞKAN TÜREL: "ARABAYI 2020 MODEL YAPMAMIZ LAZIM"
Manavgat Emniyeti'nden Şehitler için Mevlid-i Şerif
YEREL

MANAVGAT EMNİYETİ'NDEN ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF
Korkuteli'de minik 112'ler 'Yaşama yol ver' dedi
YEREL

KORKUTELİ'DE MİNİK 112'LER 'YAŞAMA YOL VER' DEDİ
Korkuteli Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı
YEREL

KORKUTELİ BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
Başkan Böcek, Doyran'da büyük ilgiyle karşılandı
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, DOYRAN'DA BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI
Başkan Uysal: &quot;Hep birlikte takipçisi olalım&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "HEP BİRLİKTE TAKİPÇİSİ OLALIM"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA

Muratpaşa'da 'Hayır' içerikli pankartlara saldırı
YEREL

MURATPAŞA'DA 'HAYIR' İÇERİKLİ PANKARTLARA SALDIRI
Sağlık Spor Turizmi Kongre ve Fuarı
YEREL

SAĞLIK SPOR TURİZMİ KONGRE VE FUARI
Antalya'daki Rasanet Gençlik Vakfı davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ RASANET GENÇLİK VAKFI DAVASI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel:
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TÜREL:
Denizli Büyükşehir çocukları kitapla buluşturuyor
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARI KİTAPLA BULUŞTURUYOR
Türkiye Dart Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE DART ŞAMPİYONASI
Serik'te cadde düzenleme çalışmaları
YEREL

SERİK'TE CADDE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Serik'te elektrik baks panoları değişiyor
YEREL

SERİK'TE ELEKTRİK BAKS PANOLARI DEĞİŞİYOR
Antalyaspor ve Alanyaspor başkanları fuarda buluştu
YEREL

ANTALYASPOR VE ALANYASPOR BAŞKANLARI FUARDA BULUŞTU
Başkan Türel: &quot;Kruvaziyer Liman Projesi bu yıl ihaleye çıkabilir&quot;
YEREL

BAŞKAN TÜREL: "KRUVAZİYER LİMAN PROJESİ BU YIL İHALEYE ÇIKABİLİR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü