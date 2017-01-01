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ANTALYA (AA) - Judo 2017 Antalya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde Türkiye iki madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer'in de izlediği ve 34 ülkeden 253 sporcunun katıldığı, 100 bin dolar ödüllü Grand Prix'de Türkiye'yi 26 kadın ve 17 erkek judocu temsil ediyor.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde ise 60 ve 66 kilolarda madalya mücadelesi yapıldı.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden milli sporculardan Bekir Özlü gümüş madalya elde ederken, aynı kiloda Ahmet Şahin Kaba, bronz madalya aldı.

Grand Prix'de kadınlarda Türkiye'den 3 sıklette 11 sporcu mücadele ederken, en iyi dereceye 52 kiloda Merve Taş 5. olarak ulaştı.

İlk gün müsabakaları sonunda Kazakistan 2 altın, 2 bronz, Kosova 2 altın, Rusya 1 altın, 1 bronz, İsrail, 3 gümüş, 3 bronz, Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Grand Prix müsabakalarına yarın kadınlarda 63 ile 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda devam edilecek.

İlk gün müsabakalarının ardından sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo:

1. Otgontsetseg Galbadrakh (Kazakistan)

2. Shira Rishony (İsrail)

3. Sabina Giliazova (Rusya)

3. Noa Minsker (İsrail)

52 kilo:

1. Distira Krasiqi (Kosova)

2. Gili Cohen (İsrail)

3. Nazakat Azizova (Azerbaycan)

3. Ariel Bezalel (İsrail)

57 kilo:

1. Nora Gjakova (Kosova)

2. Timna Nelson Levy (İsrail)

3. Bekky Livesey (Büyük Britanya)

3. Khulan Tseregbaatar (Moğolistan)





- Erkekler:

60 kilo:

1. Gusman Kyrgyzbayev (Kazakistan)

2. Bekir Özlü (Türkiye)

3. Ahmet Şahin Kaba (Türkiye)

3. Amurtuvshin Bayaraa (Moğolistan)

66 kilo:

1. Abdula Abdulzhalilov (Rusya)

2. Bektur Rysmambetov (Kırgızistan)

3. Tumurkhuleg Davaadorrj (Moğolistan)

3. Baruch Shmailov (İsrail)