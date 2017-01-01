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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Sandıklı'da amca, yeğenini öldürdü

07 Nisan 2017 Cuma, 23:04
Sandıklı'da amca, yeğenini öldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi tabanca ile yeğenini öldürdü, yeğeninin kocasını yaraladı.

Ece Mahallesi Uzun Çarşı'da emekli polis memuru olduğu öğrenilen Nurettin Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışverişden dönen yeğeni Gönül Eryeğen (35) ile eşi Yunus Eryeğen'e (44) tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftten Gönül Eryeğen, hayatını kaybetti.

Yunus Eryeğen ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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