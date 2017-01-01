TAGEM Genel Müdürü Birişik:

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ADIYAMAN (AA) - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Nevzat Birişik, Adıyaman'ın araştırma ve bilim yuvası olacağını belirterek, "Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün Adıyaman'a kurulması, hem üniversiteyi hem de şehri daha da güçlendirecektir. Bu kurulacak enstitü, küçük bir istihdam." dedi.

Kent merkezindeki otelde düzenlenen toplantıda konuşan Birişik, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Araştırma enstitüsünün Adıyaman'a kurulmasının bölge ekonomisine, kentin kalkınmasına ve eğitimine katkı sağlayacağına dikkati çeken Birişik, "Bugün itibarıyla resmi olarak Tarım Bakanlığının 50'nci enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü yaklaşık olarak 100 kişilik istihdam yaratacak. Bu merkez için de 12,5 milyon lira yatırım bedeli ayrılmış, arazi ile toplam yatırım bedeli ise 30 milyon liradır." diye konuştu.

Birişik, Adıyaman'ın bölgede ve ülkede kıymeti daha çok artan bir il olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adıyaman, bir araştırma ve bilim yuvası olacak. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün Adıyaman'a kurulması, hem üniversiteyi hem de şehri daha da güçlendirecektir. Bu kurulacak enstitü, küçük bir istihdam. Devlet içinde sembolik bir maliyetli olacak bir iş ancak Adıyaman ekonomisi için değerli olacak. Enstitünün iki ulusal görevi olacak. Birincisi, Türkiye'de badem yetiştiriciliğinin ıslahının, bademe dayalı gıda çalışmalarının üssü olacak. Adıyaman bugün badem yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli ilidir. Dolayısıyla Adıyaman, Türkiye'de badem üssü olacak. Bu enstitümüzde bunu hızlandıracağız."

- "Türkiye'nin en büyük barajı Adıyaman'da yapılıyor"

Enstitünün bir an önce bitmesi için alınan kararın takipçisi olacaklarını vurgulayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin de kentte tarım ve hayvancılığın vazgeçilmez sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Tarımda atılan adımların arkasının geleceğini dile getiren Erin, "Çünkü biz bugün Adıyaman'da, Türkiye'nin birçok yerinde olmayan sulama projelerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük barajı Adıyaman'da yapılıyor. Bugüne kadar mevcut işlenebilir tarım arazilerimizin sadece yüzde 19'unu sulayabiliyoruz ama bunun hızlı bir şekilde değiştiğini göreceksiniz." ifadeyerini kullandı.

Toplantıya Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan ve tarım üreticileri de katıldı.