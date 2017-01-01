Edirne'de insan kaçakçılığı iddiası

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EDİRNE (AA) - Edirne'de insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla B.A, H.B, M.N, Ş.E, E.E, N.E, S.E. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.A, H.B, M.N, Ş.E. tutuklandı. Diğer şüphelilere ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve 5 bir lira adli para cezası verildi.

Bu arada, zanlıların adliyeye getirilişleri sırasında yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.







