08 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:03

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 16 eski polisten 13'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 16 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 31 Mart'ta haklarında yakalama kararı verilen 18 eski polisten 16'sı gözaltına alınmıştı.

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