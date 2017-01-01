08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:04


TRABZON (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için hiçbir şeyin netleşmediğini, Trabzonspor'un da şampiyonluk şansının olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için siyah-beyazlı kafileyle Trabzon'a gelen Çebi, Trabzon Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çebi, "Burası memleketim, burada doğdum. Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ancak ben Beşiktaş'ta yöneticiyim. İyi bir Beşiktaşlıyım ve önceliğim her zaman tartışmasız Beşiktaş'tır." dedi.

Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un ikinci devredeki başarısına vurgu yaparak, "Gerçekten takdir ediyorum. İki dönem arasında bu kadar fark olması Trabzonspor yönetiminin başarılı olduğunu gösteriyor. Trabzonspor bizim için kardeş camiadır. Biz, Trabzonlu olarak Beşiktaş'a hizmet ediyoruz. Trabzonsporluların da Beşiktaş'ı sevdiğini biliyorum. Onların başarılı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında iddiasının bulunduğunu aktaran Çebi, "Şampiyonluk için hiçbir şey netleşmedi. Trabzonspor'un da şansı var." şeklinde görüş belirtti.

Devre arasında Trabzonspor'a verdikleri Olcay Şahan hakkında da konuşan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Olcay, oğlumuz, kıymetlimiz. Çıtayı daha da yukarılara yükseltti. Bu da bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

CHP Milletvekili Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı
YEREL

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZKAN'IN SÖZLERİYLE İLGİLİ İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
İçişleri Bakanı Soylu: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (3)
İçişleri Bakanı Soylu: (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (2)
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
YEREL

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ TRABZON'A GELDİ
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (1)
Başkan Koçhan, CHP'li milletvekiliyle gerginlik yaşayan polisleri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KOÇHAN, CHP'Lİ MİLLETVEKİLİYLE GERGİNLİK YAŞAYAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürdü
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Başkan Sağıroğlu: &quot;Evet için var gücümüzle çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN SAĞIROĞLU: "EVET İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
&quot;Girişimcilikte Önce Kadın Projesi&quot;
YEREL

"GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN PROJESİ"

Trabzon'da 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu konferans düzenlendi
YEREL

TRABZON'DA 'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
&quot;15 Temmuz Şehidime Sahip Çık&quot; Turnuvası
YEREL

"15 TEMMUZ ŞEHİDİME SAHİP ÇIK" TURNUVASI
Trabzonspor, lideri konuk ediyor
YEREL

TRABZONSPOR, LİDERİ KONUK EDİYOR
3 milyon doğal alabalık yavrusu orman içi sularla buluşacak
YEREL

3 MİLYON DOĞAL ALABALIK YAVRUSU ORMAN İÇİ SULARLA BULUŞACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü