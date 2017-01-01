"Sertifikalı taraftar" projesinde ilk eğitim tamamlandı

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KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar Taraftar Grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen "Sertifikalı taraftar" projesinde, eğitimleri biten 313 kişiye sertifikaları verildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SÜ ile Konyaspor'un proje birlikteliğinin diğer takımlara da örnek olacağını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu projede mavi bayrak almaya hak kazandıklarını anımsatan Şan, "Bu da bizde 'her şeyi başarabiliriz' inancını oluşturdu. Çünkü o sene gerçekten üstün gayret sarf ederek, mavi bayrağı almaya hak kazandık." dedi.

Şan, Konya şehrini temsil eden bir kurumun başında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yalnızca sporda değil, toplumda da üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Milli takımın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3 maçı Konya'da oynandı. O dönemde insanlar bize, ömür boyu unutamayacakları günler yaşattığımız için teşekkür etti. Yeni statla bir değişim yaşadık. Taraftarlar, basit bir şey gibi görünen tribünlerin nasıl moral kaynağı olduğunu gösterdi."





- Ali Çamdalı: "Küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın"





Atiker Konyaspor Takım Kaptanı Ali Çamdalı ise bu projede konuşmacı olarak yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirerek, "Buralara kadar kolay gelmedik. Eski stadı da seviyordum ama yeni statta taraftarla daha samimi bir ortam kurulmuş oldu. Taraftarlar olarak, küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın. Çünkü hepimiz burada geçiciyiz, Konyaspor baki." ifadelerini kullandı.

Takımın orta saha oyuncusu Jens Jonsson da "Danimarka'da taraftarlar, yenerseniz sizin yanınızda oluyor ve sizi destekliyor. Oysa Konyaspor taraftarı yenilsek de yensek de her zaman bizim yanımızda. Onlara böyle davrandıkları için teşekkür ediyorum. Bu projede yer aldıkları için tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlayan 313 kişiye sertifikaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konyaspor Kulübü yöneticileri, Nalçacılılar Taraftar Derneği üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.