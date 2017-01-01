08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Sertifikalı taraftar" projesinde ilk eğitim tamamlandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:29
"Sertifikalı taraftar" projesinde ilk eğitim tamamlandı


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar Taraftar Grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen "Sertifikalı taraftar" projesinde, eğitimleri biten 313 kişiye sertifikaları verildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SÜ ile Konyaspor'un proje birlikteliğinin diğer takımlara da örnek olacağını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu projede mavi bayrak almaya hak kazandıklarını anımsatan Şan, "Bu da bizde 'her şeyi başarabiliriz' inancını oluşturdu. Çünkü o sene gerçekten üstün gayret sarf ederek, mavi bayrağı almaya hak kazandık." dedi.

Şan, Konya şehrini temsil eden bir kurumun başında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yalnızca sporda değil, toplumda da üzerimize çok büyük görevler düşüyor. Milli takımın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3 maçı Konya'da oynandı. O dönemde insanlar bize, ömür boyu unutamayacakları günler yaşattığımız için teşekkür etti. Yeni statla bir değişim yaşadık. Taraftarlar, basit bir şey gibi görünen tribünlerin nasıl moral kaynağı olduğunu gösterdi."


- Ali Çamdalı: "Küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın"


Atiker Konyaspor Takım Kaptanı Ali Çamdalı ise bu projede konuşmacı olarak yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirerek, "Buralara kadar kolay gelmedik. Eski stadı da seviyordum ama yeni statta taraftarla daha samimi bir ortam kurulmuş oldu. Taraftarlar olarak, küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın. Çünkü hepimiz burada geçiciyiz, Konyaspor baki." ifadelerini kullandı.

Takımın orta saha oyuncusu Jens Jonsson da "Danimarka'da taraftarlar, yenerseniz sizin yanınızda oluyor ve sizi destekliyor. Oysa Konyaspor taraftarı yenilsek de yensek de her zaman bizim yanımızda. Onlara böyle davrandıkları için teşekkür ediyorum. Bu projede yer aldıkları için tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlayan 313 kişiye sertifikaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konyaspor Kulübü yöneticileri, Nalçacılılar Taraftar Derneği üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

İLGİLİ HABERLER

10'uncu Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali
YEREL

10'UNCU BİN NEFES BİR SES ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
67 ülkeden 150 öğrenci Akşehir'i gezdi
YEREL

67 ÜLKEDEN 150 ÖĞRENCİ AKŞEHİR'İ GEZDİ
Eski Başbakan Davutoğlu Konya'da
YEREL

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU KONYA'DA
Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk İçin Mevlid-i Şerif okutuldu
YEREL

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS ERTÜRK İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU
Selçuklu'dan Kızılay'a mobil kan bağış aracı desteği
YEREL

SELÇUKLU'DAN KIZILAY'A MOBİL KAN BAĞIŞ ARACI DESTEĞİ
Akyürek: &quot;Bütün yatırımlar birlik ve beraberliğin neticesidir&quot;
YEREL

AKYÜREK: "BÜTÜN YATIRIMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİN NETİCESİDİR"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

MERKAP kapsamında öğrencilere &quot;Geri dönüşüm&quot; eğitimi
YEREL

MERKAP KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE "GERİ DÖNÜŞÜM" EĞİTİMİ
Beyşehir'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Selçuk Tıp'ta destek masası gönüllüleri projesi hayata geçti
YEREL

SELÇUK TIP'TA DESTEK MASASI GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Başkan Özgüven'den LYS'ye girecek gençlere müjde
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN'DEN LYS'YE GİRECEK GENÇLERE MÜJDE
Lise öğrencilerinden, Selçuk Tıp Fakültesi'ni gezdi
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN, SELÇUK TIP FAKÜLTESİ'Nİ GEZDİ
Hükümlüler, 15 Temmuz şehitleri için fidan dikiyor
YEREL

HÜKÜMLÜLER, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİYOR

Seydişehir Belediyesinde dijital arşiv dönemi
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİNDE DİJİTAL ARŞİV DÖNEMİ
Beyşehir'e kent güvenliği sistemi geliyor
YEREL

BEYŞEHİR'E KENT GÜVENLİĞİ SİSTEMİ GELİYOR
Konya'daki bıçaklı kavga
YEREL

KONYA'DAKİ BIÇAKLI KAVGA
Ölümlü kaza sonrası karayolunu trafiğe kapattılar
YEREL

ÖLÜMLÜ KAZA SONRASI KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü