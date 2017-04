İçişleri Bakanı Soylu: (3)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öyle hainlikler düşünüyorlar ki bu ülkenin huzurunu bozabilmek için, insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar. Gerek DEAŞ tarafı, gerekse PKK tarafı olsun. Maalesef bugün Irak'ın kuzeyinde bulunan bazı PKK kamplarında, burada bu onurlu silahlı kuvvetlerimize hizmet eden FETÖ kılıklı alçak hainlerin eğitim verdiğini biliyoruz şu anda." dedi.

Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen "Küresel Terör ve Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, sadece büyükşehirlerindeki asayişi sağlamakla görevli bir ülke olmadığını söyledi.

Dışarıdan ihraç edilen ve ülkenin her yanını tehdit etmeye çalışan terör örgütlerinin olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bunun belkide en yoğun olduğu zaman dilimini bugünlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla, Türkiye güvenlik kapasitesini artırmak zorundadır. Uluslararası birliklerin ve sistemlerin dağılmasının tartışıldığı bir dönemde, Türkiye'nin kendi güvenlik projesini ortaya koyabilmesi gerekmektedir. PKK bizden başkasını tehdit etmiyor. DEAŞ öncelikli olarak bizi tehdit ediyor. FETÖ yine bizden başkasını tehdit etmiyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda rakamsal bir analiz yapmak istediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi milli hasılalarının oranlarına bakarsak, ABD'nin 1998'de yüzde 5,7'den zaman zaman artıp azalarak, düşüş göstererek 2015 itibarıyla yüzde 3,3'e geldiğini görüyoruz. Rusya'nın ise 5,1. 2015 itibarıyla Almanya 1,2, Fransa 2,1, İtalya 1,3, Hollanda 1,2. Bütün bu ülkelerin karşısında Türkiye ise 1990-2002 arasında yüzde 3,8 ve yüzde 3 bandında seyretmiş, 2008'de yüzde 3 ve 2015 itibarıyla da yüzde 2,2. Yani Türkiye terör ve güvenlik harcamaları üzerinden yıllarca ciddi şekilde yıpratılmıştır. Oysa Avrupa kendini bu anlamda hiç de kasmamıştır. Daima Türkiye'nin altında seyretmiştir. Dolayısıyla Ortadoğu'da kurgulanan oyunun muhattabının kim olduğu, kimin gelişimine set vurduğu apaçık ortadadır. İşte Türkiye bu noktada ilk defa kıymetli Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan proaktif yeni güvenlik sistemine geçiş yapmıştır."

Bu konseptin önemli bir özelliğinin olduğuna işaret eden Süleyman Soylu, "Birincisi tehlike bize yöneldiği zaman ve bizim sahamızda değil, oluştuğu anda ve yerde karşılamaktır. Bu şu demektir; Tehlike nereden geliyor Cerablus'dan, biz Cerablus'da bu tehlikeyi karşılamalıyız. Tehlike nereden geliyor? DEAŞ, Azez'den biz bu tehlikeyi orada karşılamalıyız. Biz bu tehlikeyi orada karşılayıp Türkiye'ye yansımasını engellemek durumundayız. Bu da öyle kolay birşey değil." diye konuştu.

- "FETÖ kılıklı alçak hainlerin eğitim verdiğini biliyoruz"

Terörle mücadele sırasında yaşananlardan örnekler veren Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim evlatlarımız şu anda Lice kırsalını, Tendürek'i ve arazi yapısını, Amanos'u bilirler. Ama bunlar bizim için ancak yukarıdan görebildiğimiz, içine girdiğimiz zaman net olarak anlayabileceğimiz belki oradaki istihbaratın bize buradaki kadar net bir şekilde yansımadığı her biri kendi adına ait yeni bir alan. Her gün okuduğum istihbaratlar, her gün karşı karşıya kaldığımız durumlar... Elbette ki eğer bunları gerçekleştirmezsek, önleyici tedbirler almazsak, her coğrafyada olduğu gibi bizim coğrafyada da zora sokabilme kabiliyetine sahiptir. Öyle cinlikler, öyle ihanetler düşünüyorlar ki yumurta arabalarının içerisinde silah, bomba. Öyle hainlikler düşünüyorlar ki bu ülkenin huzurunu bozabilmek için, insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar. Gerek DEAŞ tarafı, gerekse PKK tarafı olsun. Maalesef bugün Irak'ın kuzeyinde bulunan bazı PKK kamplarında, burada bu onurlu silahlı kuvvetlerimize hizmet eden FETÖ kılıklı alçak hainlerin eğitim verdiğini biliyoruz şu anda. Tehdidin hangi boyutta olduğunu, Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını eğer Türkiye kendisini dik tutmazsa, eğer tehdidi geldiği yerde karşılamaya çalışmazsa nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı da bir şekilde ifade etmek için size bu örneği verdim."

- "Bu düzenin içerisinde FETÖ de var"

İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ni (TEDES) kaldırdıklarını anımsatarak, "Öyle bir düzen kurmuşlar ki bu düzenin içerisinde FETÖ de var. 50 ya da 100 metre arasında adama üst üste cezaları çakıveriyorlar. Peki trafik kazası azalıyor mu? Hayır. Peki sistem ne? Adam 5 yılda parasını çıkarması lazım, 6 ayda yaptığı bütün anlaşmanın parasını çıkarıyor. Mesele kazayı azaltmak değil, geliri yükseltmek. Böyle bir anlayış, geçenden de geçmeyenden de alınan bir vergiyle vatandaşımız nereye kadar gidebilir? Onun için bu İçişleri Bakanlığında en çok hoşuma giden icraatlardan bir tanesiydi. Hep onlar vatandaşa ceza vermeyecek, biraz da biz onlara ceza verdik. Şimdi ağlıyorlar 'bu ne zaman açılacak, ne zaman yapılacak' diye." şeklinde konuştu.

- "Trafikte çok yeni uygulamalar getiriyoruz"

"Tuzak radar" uygulamasının da kaldırıldığını anımsatan Soylu, "Bu doğru birşey değil. Sen tedbirini al, yine orada dur madem orası tehlikeli. Bizim görevimiz asayişi temin etme olarak kazayı engellemek. Adama saklanıp ceza kesmek değil. Trafikte özellikle çok yeni uygulamaları getiriyoruz. Buna ait arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Ana konsept belli ve çok ciddi uygulamaları getireceğiz. Bu trafik canavarını, özellikle bu konudaki acıları en alt düzeye indirmek için kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)