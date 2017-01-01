İçişleri Bakanı Soylu:

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazıklar olsun sana Deniz Baykal. Dediği lafı duydunuz değil mi? Hiç yakışıyor mu? Şurada ömrünün son demlerinde siyaseti bitirirken böyle bir lafla anılmak hiç yakışıyor mu?" dedi.

Bakan Soylu, Trabzon Şoförler Odası tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, referandum öncesinde yeni anayasa ile parlamentonun güçsüz olacağı yönünde iddiaların olduğunu anımsattı.

Tam tersine parlamentonun daha güçlü olacağını vurgulayan Soylu, "Ben şu anda milletvekiliyim, aynı zamanda da bakanım. Bir arabada iki direksiyon olmuyor. Bir kişi de iki direksiyonu süremiyor. Ben TBMM'ye gidemiyorum. Gecenin 3 ya da 4'üne kadar şu ayaklarımdaki derman bitene kadar çalışıyoruz, önümüzde bin tane dosya var. Meclise gitsem 6-7 saat orada çalışacağım. 8 saatte bakanlıkta çalışacağım. Oradaki 8 saat yetmiyor. Bir taraftan terör, bir taraftan asayiş, bir taraftan da uyuşturucu." ifadelerini kullandı.

- "Ankara'dan uzak kumandayla bu işi yürütmeyeceksin"

Doğu illerine yaptığı ziyaretlerden örnekler vererek sahada çalışmanın önemine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'a kim gidip vatandaşı dinleyecek? Silvan'a, Tendürek Dağı'na kim gidecek? Acaba biz bu baskını niye yedik, bir daha yemeyelim tedbirlerimizi alalım diye orayı gözetlemeye kim gidecek? Şırnak ile Van arasındaki yolun yapımı için orada duran ve şehit olan askerlerimizden sonra diğer askerlerimizin korkmadan, cesaretle ülkem ve millet adına 'Merak etmeyin milletiniz de arkanızdadır cesaretli olun biz bunların hakkından geleceğiz' diye kim söyleyecek? Ben oraya gittiğimde vatandaşa sordum. Dediler ki: 'Buradan yürüyorlar, Giresun'dan çıkıyorlar. Eskiden buralarda karakol vardı o da kalktı.' Ben onu kimden öğrendim? Oradaki vatandaştan. Geldim Ankara'ya dedim ki doğru söylüyorlar neden yapmıyoruz? Komutanla konuşacaksın, sahadaki mesai arkadaşınla konuşacaksın, oralara gideceksin. Ankara'dan uzak kumandayla bu işi yürütmeyeceksin. Sonra geleceksin Meclise. Bu ikisinin bir arada yürümesi artık mümkün değil. Bizim hedeflerimiz büyük, bu coğrafya zayıflık ve zafiyet kaldırmaz."

"Bizim için ne diyorlar? Bizi denize dökecekler" diyen Soylu, "Yazıklar olsun sana Deniz Baykal. Dediği lafı duydunuz değil mi? Hiç yakışıyor mu? Şurada ömrünün son demlerinde siyaseti bitirirken böyle bir lafla anılmak hiç yakışıyor mu? Neymiş? Benden önce de milletvekili vardı benden sonra da olacak. Benden önce de bakan vardı benden sonra da olacak. Biz sadece bu dünyaya bakan bir anlayış sahibi değiliz. Bizim için esas olan ahirdir. Bizim için esas olan ve sonsuz olan yer orasıdır. Bu dünya bizim için bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar milletine yanlış bir şey önermediğini vurgulayan Soylu, "Size yanlış bir şey önermedi ve sizi yanlışa götürmedi. 'Ben hizmetkarım, milletim benim efendim' dedi. Bu lafı da bilerek söyledi. Çünkü on yıllarca bu millete efendilik yaptılar. Biz bu meseleyi Tayyip Erdoğan'sız aşamayız, bu ülke aşamaz. Şu anda büyük bir fırsat penceresi ülkem için milletim için açılmıştır." şeklinde konuştu.

Soylu, toplantının ardından vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.