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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 03:06

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent köyünden Banaz ilçe merkezine seyreden Bayram Sayın'ın kullandığı 64 LR 784 plakalı otomobil, Uşak Seramik Fabrikası Kavşağı'nda Selçuk Ekentok yönetimindeki ED 815 TW yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Uşak Seramik Fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen sürücü Bayram Sayın olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Şükrü Eken, Erkan Teker, Filiz Ekentok, Celal ve Hatice Gündoğdu ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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