Muğla'da antik mezar alanında kaçak kazı iddiası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, antik döneme ait mezarların bulunduğu alanda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine Yava Mahallesi'nde Helenistik döneme ait mezarların bulunduğu bölgede araştırma yaptı.

Arkeolojik sit alanında kazı yaptığı öne sürülen A.A, D.T, H.A, F.B. ve İ.S'yi gözaltına alan ekipler, yanlarında bulunan kazı malzemelerine el koydu.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma görevlilerini fark ederek olay yerinden uzaklaşan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaçak kazı yapılan alanda, bazıları krallara ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen antik mezarlar bulunuyor.