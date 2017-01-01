Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'de yarın sabaha kadar sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bölgede yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın ise güney yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısında, Kaş-Kumluca arasında rüzgarın güney ve batı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı esmesinin beklendiği bilgisine de yer verildi.