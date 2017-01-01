08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'da yoğun kar yağışı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 08:40
Bolu'da yoğun kar yağışı

BOLU (AA) - Kar yağışı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak, sabah kar yağışına dönüştü.

Yağış, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler, D-100 karayolunda ise Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu merkezinde de etkili olan kar yağışı devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Bolu'da
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ BOLU'DA
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Eski milletvekili Akşener, Bolu'da protesto edildi
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ AKŞENER, BOLU'DA PROTESTO EDİLDİ

Bolu'daki FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin iddianame
YEREL

BOLU'DAKİ FETÖ'NÜN AKADEMİK YAPILANMASINA İLİŞKİN İDDİANAME
Cimnastik Milli Takımı'nın Bolu kampı
YEREL

CİMNASTİK MİLLİ TAKIMI'NIN BOLU KAMPI
Bolu'da sahte içki operasyonu
YEREL

BOLU'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası