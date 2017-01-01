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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:24
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheliyi tespit etti.

Emniyet Müdürü Erkin Adalar yönetiminde gerçekleştirilen "şafak" operasyonunda, 22 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 polisin görev aldığı, 4 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, polis araçlarını görerek kaçmaya başlayan cezaevi firarisi A.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Operasyonda 64,1 gram bonzai, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, tüfek ve silahlara ait 160 fişek, 3 bıçak, 3 bin 70 lira ile uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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