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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Hatıra defterinde FETÖ izleri

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:34

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Edirne'de başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ordudan ihraç edilen Edirne'de görevli üsteğmenin askeriyedeki odasında bulunan ve "FETÖ üyelerinin yaygın olarak kullandığı terimleri içeren hatıra defteri"ne yönelik bilgiler de yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddia edilen eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kalkışmada rol aldığı iddia edilen tutuklu, ordudan ihraç edilen eski üsteğmen İsmet Sezgin'in odasında bulunan hatıra defterine de yer verildi.

İddianamede, Sezgin'in çalıştığı odada, "FETÖ üyelerinin yaygın olarak kullandığı terimleri içeren" ve üzerinde "İman insanı insan eder belki insanı sultan eder Bediüzzaman" etiketinin yer aldığı, hatıra defteri olarak kullanılan bir ajandanın bulunduğu belirtildi.

Ajandada 2001'de çeşitli kişilerce yazılan "Sevgili şakird kardeşim İsmet", "Hizmet içinde bir elçi olman dileğiyle", "Senin gibi şakird bir arkadaşıma yazmam nasip oldu" "Şakird? Şakird sus didim" hitaplarının yer aldığı aktarılan iddianamede, Sezgin'in eşinin defterle ilgili şu ifadelerine yer verildi:

"İçerisinde hoşuma gitmeyen ifadeler olduğunu görünce eşime 'Bu neden burada?' diye sordum. Hatta şu an bu yapının terör örgütü olduğunu, bunu imha etmesi gerektiğini söyledim. Hatta o dönem böyle anılmasa da bu dönem tehlikeli bir yapı olduğunu kendisine ifade ettim. Bu kişilerle görüşüp görüşmediğini sordum. Görüşmediğini söyledi. Çocukluk çağından kalan bir anı defteri olduğunu söyledi. 'Ben anı defteri bile olsa bu sıkıntı yaratabilir' şeklinde kendisine ifade ettim. Bu defteri evden çıkardı. Ben imha edeceğini düşünüyordum."

Sezgin'in ajandaya verdiği önemin imha etmeyip askeriyedeki iş yerinde saklamasıyla anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen,FETÖ/PDY'nin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile il ve ilçelerdeki askeri birlikler içerisindeki subaylara yönelik "mahrem yapının" açığa çıkarılabilmesi için sürdürülen çalışmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle verdiği savunmasında "subay abisinin", Sezgin'i teşhis ettiği de yer aldı.

İhraç edilen sanıklar Arı ile subay ve astsubay rütbesindeki sanıklar Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren'in, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların ayrıca, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması da isteniyor

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