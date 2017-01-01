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Kocaeli'de kültür sanat

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:51

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 11-14 Nisan'da 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 11 Nisan Salı günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde sahnelenecek.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 12 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını ve toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman, reji asistanlığını ise Hilal Şakar yapıyor.

- "Çanakkale Askeri"

Yönetmenliğini Veysel Sami Berikan'ın üstlendiği oyunda, Çanakkale'de, Anadolu'nun farklı yerlerinden, farklı katmanlarından gelen 8 askerin vatan topraklarını savunmak için birbirleriyle tek yürek atımında buluşmaları sahneye yansıtılıyor.

Sarper Saydam, Başar Alemdar, Azer Şelte, Emre Işık, İlker Bağlam, Tunç Efe, Tamer Gülteki̇n ve Erdoğan Cengi̇z'in rol aldığı oyun, 13-14 Nisan'da saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


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