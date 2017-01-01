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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin:

VAN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, hükümetin ve devletin terörü bitirme noktasına getirmede çok ciddi ve kararlı olduğunu bildirdi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile Van-Gürpınar karayolundaki Tekstilkent'te incelemelerde bulunan Yegin, bölgede ihracat konusunda gördüğü tablonun gurur verici olduğunu söyledi.

Birçok firmanın kendi markasını ürettiğini ve yabancı ülkelerde satış ofisleri kurduğunu anlatan Yegin, "Fransa'dan Arjantin'e, Brezilya’dan Dubai’ye ciddi bir ihracat olduğu bilgisini aldık. Bu çok sevindirici." dedi.

Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "milli seferberlik" çağrısından sonra Van'a ikinci kez gelerek inceleme ve çalışmalarda bulunduğunu anlattı.

- "Herkes terörün yok edileceğine inanıyor"

Bölgede terörle mücadele konusuna da değinen Yegin, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz, devletimiz, terörü bitirme noktasına getirmede çok ciddi ve kararlı.Terörün üzerine giden, onu barındığı, saklandığı, gizlendiği yerde bulmaya ve etkisiz hale getiremeye çalışan, onun eylem yapmasını beklemeden eylem yapmasına mani olacak bir dikkat ve azim görüyoruz. Vatandaşımız da bunu görüyor ve çok ciddi bir umut var. Herkes artık bölgede terörün minimize edileceğini hatta yok edileceğine müthiş bir inanç içerisinde."

Yegin, hükümetin açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı'na yatırımcıların taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Bölgede güvenlik problemlerini aştıkça çok daha büyük ve hızlı yatırımların geleceğini aktaran Yegin, bu sayede işsizlik sorununun ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

Yegin, bölgede oluşacak huzur ortamı ile vatandaşların daha fazla ve daha iyi işler bulacağına dikkati çekti.

- "İşsiz insanlar terör örgütünün hedefinde"

Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk ise Tekstilkent'te üretilen ürünlerin Ankara'nın en lüks mağazalarında satılabilecek kalitede olduğunu dile getirdi.

Tekstilkent'in bölgede çok önemli istihdam sağladığını anlatan Kayatürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yıl dolmadan bin 500 kişi burada istihdam edildi. İnşallah birkaç yıl içerisinde belki 10 binin üzerinde istihdam sağlanacak. Bu aynı zamanda insanların boş kalmasını engelliyor. Boş kalan insanların da terör örgütlerinin hedefinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Van halkı bunun farkında. Dikkat ederseniz Van halkı buraya gelip çukur kazmak isteyenlere, barikat kurmak isteyenlere dedi ki 'Biz size oyumuzu verdik ama çocuklarımızı vermeyeceğiz. Siz çocuklarımızı daha fazla terör eylemlerinin içine çekemezsiniz.’ Neden? Çünkü yaşamak istiyorlar. İnsanlar iş, aş ve uğraş bulduğu bir dönemde gidip terör örgütlerine prim verir mi?"

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