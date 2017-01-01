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Bakan Arslan, Kars İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:05

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz, çok kıymetli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Çünkü ecdadın kanıyla sulayıp şehit olduğu, bize bıraktığı vatan ve yurt üzerinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini biliyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Kars İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şube müdürleri ve bazı emniyet mensuplarınca karşılanan Arslan, burada şeref defterini imzaladı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlayarak, "Allah'ın izniyle polis teşkilatının, silahlı kuvvetlerimizin, daha doğrusu ülkemizin her neferinin, güvenlik kuvvetleri mensubu, silahlı kuvvetler mensubu olduğu düşüncesiyle bu milletin istikrarı, birliği ve beraberliği devam ettiği sürece inşallah sonsuza kadar sürecek." dedi.

Emniyet mensuplarının önemli görev icra ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bunu dün de gördük bugün de görüyoruz. Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz, çok kıymetli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Çünkü ecdadın kanıyla sulayıp şehit olduğu ve bize bıraktığı vatan ve yurt üzerinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini biliyoruz, sizler biliyorsunuz. O yüzden bir kez daha müteşekkirim ki teşkilatınızla birlikte, diğer güvenlik güçlerimizle birlikte, ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali için gece gündüz demeden her yerde, şehit olmak pahasına mücadele veriyorsunuz. Daha da önemlisi artık sınırlar kalktı. Ülkemize yönelik bir müdahale, sivrisinek üreten bir merkez varsa, bataklığı kurutmak adına da ülkenin dışında da olağanüstü mücadele ediyorsunuz. Bekamız ve istikbalimiz için mücadele ediyorsunuz, hatta başka coğrafyalardaki insanların huzuru için aynı mücadele devam ediyor."

Karaduman da ziyaretinden dolayı Bakan Arslan'a teşekkür etti.

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