Kar yağdı, sürücüler mahsur kaldı

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VAN (AA) - Van'da kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Van-Bahçesaray karayolundaki 2 bin 984 rakımlı Karapet Geçidi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla araçlarını bulundukları yerden kurtardı.

Sürücülerden biri, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarını cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Sürücüler, havaların ısınmasını beklerken kar yağışı karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.

Başkale ilçesinde de sabah kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da şiddetini artırdığı ilçede trafikte aksama yaşandı. Yüksek kesimler ise beyaza büründü.